В Минске обсудили вопросы защиты молодежи от наркоугрозы. Около тысячи человек стали участниками информационно-просветительской акции "Твой выбор - твое будущее". В очном и онлайн-форматах студенты, а также учащиеся школ и колледжей смогли услышать мнения экспертов и задать волнующие вопросы.

Особый акцент сделали на развенчании опасных мифов - в частности, о существовании так называемых легких наркотиков и безопасности разового употребления. Эксперты напомнили: любая проба может навсегда изменить жизнь.

Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

"Мы приводим примеры молодых людей, которые столкнулись с серьезными проблемами в жизни - будь то употребление наркотиков, хулиганство или нарушения закона, связанные с насилием в учреждениях образования. К сожалению, получив сроки еще на самом старте своего жизненного пути, сегодня они сами рассказывают сверстникам, почему стоит прислушиваться к мнению взрослых, экспертов и родителей".

Последние 5 лет в Беларуси наблюдается снижение числа выявленных преступлений по линии наркоконтроля. Уменьшается и количество лиц, привлеченных к ответственности, в том числе несовершеннолетних. Вместе с тем борьба продолжается: с начала 2026 года столичные правоохранители ликвидировали 10 интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ.