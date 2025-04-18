В Минске может появиться роботакси. Запустить его хочет "Яндекс"

В Минске могут появиться роботакси. Эта тема звучала на переговорах главы белорусского правительства с топ-менеджментом крупной российской технологической компании "Яндекс". На встрече было подчеркнуто, что российские партнеры готовы делиться технологиями и настроены на сохранение дружеских отношений в рамках Союзного государства, и корпорация могла бы делиться ноухау "абсолютно в интересах и своих, и Беларуси".



На встрече обсуждались не только такие проекты, как внедрение роботакси в Минске, но и запуск беспилотного транспорта между городами-спутниками и ряд других инициатив.