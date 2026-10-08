В Минске на Контртеррористическом форуме подвели итоги первого этапа антитеррористических учений
Активная фаза Контртеррористического форума стартовала на площадке "Чижовка-Арены" в Минске. 8 октября здесь специальные подразделения 6 стран отработают практические совместные действия по ликвидации террористических угроз.
Представители штаба подвели итоги первого этапа антитеррористических учений и приступили ко второй активной фазе.
Первый этап учений проходил с 1 по 31 июля на территориях государств-участников.
"В ходе первого этапа был усовершенствован обмен информацией между Исполнительным комитетом РАТС ШОС и компетентными органами государств - участников, а также оказано содействие в пресечении подготовки террористических актов", - сообщил Уларбек Шаршеев, директор Исполнительного комитета РАТС ШОС.
Второй этап учений проходит в Беларуси. Для его проведения сформирован совместный оперативный штаб с участием представителей компетентных органов государств-участников.
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