В Минске на Контртеррористическом форуме подвели итоги первого этапа антитеррористических учений

Активная фаза Контртеррористического форума стартовала на площадке "Чижовка-Арены" в Минске. 8 октября здесь специальные подразделения 6 стран отработают практические совместные действия по ликвидации террористических угроз.

Представители штаба подвели итоги первого этапа антитеррористических учений и приступили ко второй активной фазе.

Первый этап учений проходил с 1 по 31 июля на территориях государств-участников.

"В ходе первого этапа был усовершенствован обмен информацией между Исполнительным комитетом РАТС ШОС и компетентными органами государств - участников, а также оказано содействие в пресечении подготовки террористических актов", - сообщил Уларбек Шаршеев, директор Исполнительного комитета РАТС ШОС.

Второй этап учений проходит в Беларуси. Для его проведения сформирован совместный оперативный штаб с участием представителей компетентных органов государств-участников.

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