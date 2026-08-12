В Минске наблюдали солнечное затмение: дискета помогла увидеть редкое явление без вреда для глаз

Жители Минска стали свидетелями частичного солнечного затмения - последние минуты явления застали на одной из городских площадок, где собрались желающие запечатлеть необычный момент. Корреспондент "Первго информационного" пообщался с очевидцами, один из которых поделился проверенным способом наблюдения с помощью обычной дискеты. Хотя в столице затмение было неполным, горожане успели насладиться редким природным феноменом.

Молодой человек по имени Женя, студент БГУ и по совместительству учитель в школе, продемонстрировал необычный инструмент - гибкий магнитный диск, знакомый разве что старшему поколению. "Если это отодвинуть, будет как пленочка для фотографии. Она затемняет, как солнечные очки, просто чтобы ожог сетчатки не получить. Мы затемняем Солнце и видим Луну, собственно, которая перекрывает Солнце", - объяснил Женя.

Он показал, как через отверстие в дискете наблюдать красноватую точку - то самое место, где Луна закрывает диск светила. Способ он запомнил еще с детства: "На физике в какой-то школе мы смотрели солнечное затмение с помощью дискет. Сейчас от детей узнал, что будет, думаю, о, отлично, у меня целая папка таких лежит в кабинете".

Многие минчане стремятся запечатлеть явление для социальных сетей - Instagram и TikTok. Для некоторых вечернее затмение стало романтичным моментом, который хочется сохранить в памяти. Сам Женя признался: "Необычное природное явление, интересный феномен. Когда что-то необычное, все хотят увидеть, потому что потом всем рассказывать: "А ты видел солнечное затмение? А я видел". Или еще круче подойти и сказать, что я видел, а ты смотрел тогда".

Несмотря на то что полная фаза прошла западнее, столица Беларуси увидела эффектное частичное перекрытие Солнца.