В Минске начали подачу тепла в социальные учреждения

Краткий пересказ от ИИ

Жилфонд Беларуси готов к отопительному сезону. Специалисты провели весь спектр восстановительных работ, и уже 24 сентября батареи начали греть в детсадах, школах, больницах и музеях, в библиотеках и гостиницах Минска и Витебска.

Профильные службы контролируют запуск систем непосредственно на местах. Все возникающие вопросы решают оперативно.

За окном дождливая погода, а в социальных учреждениях Минска комфортный плюс. В мегаполисе стартовал отопительный сезон. Батареи потеплели в детских садах, школах, больницах, библиотеках и музеях.

В дошкольном учреждении № 147, что в Первомайском районе столицы, теплую новость встретили с радостью и малыши, и воспитатели. В этом году даже не успели прочувствовать осенний дискомфорт - батареи включили раньше обычного.

В игровых, спальнях, спортивном зале и столовой уютно и комфортно, настоящее раздолье для занятий и отдыха 200 мальчишек и девчонок.

Виктория Головачева, заместитель заведующего детским садом № 147 г. Минска: "В детских садах обеспечивается постоянный контроль за температурным режимом. Температура в групповых помещениях стабильная. Санитарными нормами и правилами установлен четкий температурный режим для учреждений дошкольного образования. В группах раннего возраста - от 21 до 23 градусов выше нуля, в садовых группах, в которых находятся воспитанники с 3 до 7 лет, - 19-21 градус".

Школьники Минска тоже сразу оценили комфортную температуру в учебных классах и лабораториях.

Учащиеся начальной школы № 29 даже не успели сменить дресс-код. Тепло как в кабинетах, так и в коридорах.

Оксана Орлова, директор начальной школы № 29 г. Минска им. братьев Сенько: "Отопительный сезон в этом году начался рано, мы даже еще не успели замерзнуть, а уже в наши школы пришло тепло. Все сети и коммуникации были к этому готовы, поэтому подключение сегодняшнего отопления прошло абсолютно безболезненно, без каких-либо аварий и повреждений. И, конечно, мы почувствовали, что стало тепло".

Включение систем отопления будет проходить в несколько этапов. Первыми на очереди по традиции социальные учреждения. Тепло подают, если температура от 10 градусов держится в течение трех дней. При плюс 8 подключается жилищный фонд. А затем эстафету подхватят административные и промышленные здания.

Андрей Садовский, замначальника управления - начальник отдела управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома: "Законодатель пересмотрел норму и предложил запускать отопление в объектах социального назначения по истечении трех дней с среднесуточной температурой ниже плюс 10 градусов. Проведены все необходимые гидравлические испытания и прочие работы. Уже к середине сентября все эти объекты получили паспорта готовности, что и позволило запустить в социальной сфере теплоснабжение с сегодняшнего дня".

Минск к новому отопительному сезону подошел основательно. За этот год энергетики столицы обновили почти 100 км тепловых сетей, а также выполнили ремонт 8 тыс. теплоузлов в многоквартирных жилых домах. А газовая котельная нового поколения обеспечит теплом около 30 домов в жилой застройке "Минск-Мира". Проект полностью автоматизирован, преимущество газа - высокая эффективность сгорания, стабильное теплоснабжение даже в сильные морозы.

Отопительный сезон стартовал и в социальных учреждениях самого северного региона страны. Батареи потеплели в детских садах, школах, спортивных, лечебно-профилактических и медицинских учреждениях Витебской области. Решение о подаче тепла принимают местные органы власти, ориентируясь на погодные условия.

Паспорта готовности получили все отопительные объекты страны. Узнать точную дату подключения своего дома жители всех регионов смогут на портале 115.бел или в контакт-центре ЖКХ.