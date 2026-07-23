В Минске начали работу первые школьные ярмарки

Деловые костюмы и обувь, а также рюкзаки и канцелярия. Первые школьные ярмарки начали работу в Минске. Универмаги предлагают покупателям широкий выбор товаров для детей всех возрастных групп. Предпочтение отдано отечественным производителям. Покупателей радуют новинки, а еще широкий диапазон цен и скидки.

Школьная подготовка на старте. В Минске уже развернулись первые ярмарки в крупных торговых центрах. В ассортименте канцелярские товары, печатные издания, школьная форма и обувь делового стиля. Многие товары доступны по сниженным ценам.

"У нас представлен широкий ассортимент канцтоваров. Можно собрать как первоклассника, так и студента. Есть тетради разного формата, пеналы, ручки, карандаши. Также у нас представлен набор для первоклассника, в котором собраны все принадлежности, необходимые в первом классе", - рассказала заведующий секцией детских товаров торгового центра Ольга Полещук.

Уже в конце августа на площадке у Дворца спорта пройдет традиционная масштабная школьная ярмарка. Также будут работать и мобильные площадки в каждом районе Минска до 1 сентября.