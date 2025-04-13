Испытания на прочность и неподдельные эмоции. В Минске начались съемки главного экстремального шоу страны "Герои".

Это совместный проект Президентского спортивного клуба и Белтелерадиокомпании. Проект в четвертый раз вернется с началом нового вещательного телесезона этой осенью. На первой кнопке зрителей ждет 7 эпизодов детских состязаний, а затем взрослый аналог шоу "Герои. Эволюция".

Проект уже приобретает международный статус. Участие принимают команды из России, Узбекистана, Азербайджана, Словакии, Болгарии и Кении.

Адреналин, скорость и выносливость. Стартовали съемки самого экстремального шоу страны "Герои". И это не только об испытаниях, это вызов прежде всего самому себе!

Проверить себя на прочность и пройти полосу препятствий выходит 8 команд. За звание настоящих героев поборются ребята не только из Беларуси, но еще из шести стран: России, Узбекистана, Азербайджана, Словакии, Болгарии и Кении. Режиссерская группа проекта обновила программу состязаний и оптимизировала площадку для экстремалов-любителей. Подготовка к следующему циклу "Героев" началась сразу после завершения телетрансляций.

Кстати, для зарубежных участников Министерство по чрезвычайным ситуациям совместно с Федерацией пожарно-спасательного спорта организует еще и культурную программу вне шоу - обзорные экскурсии разной тематики. Ведь главная цель проекта - сплотить ребят из разных точек мира вместе.

За 10 дней просторы конькобежного стадиона "Минск-Арены" превращаются в съемочную площадку с огромными декорациями, оснащенную спецтехникой и инвентарем.