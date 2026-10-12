В Минске начался осенний марафон озеленения

Марафон озеленения проходит в белорусской столице. На улицах и проспектах осенью появится более 10 тыс. деревьев и около 130 тыс. кустарников. Акцент будет сделан на растениях, устойчивых к городским условиям: лиственных - ясени, клене, липе и каштане, а также хвойных - соснах и елях. Принять участие в посадках могут и сами минчане. Каждому желающему предоставят необходимый инвентарь.

"Осенние посадки уже начались в Зеленстрое Заводского района. Планируется в осенний период посадить 11 190 кустарников. Основной акцент мы сделаем на озеленении МКАД. Будет проведена работа по компенсационной посадке деревьев. Их планируется высадить 585 штук. Ведутся работы по заготовке посадочного материала. Лиственные деревья планируем начать высаживать ориентировочно после 15 октября", - рассказал директор УП "Зеленстрой Заводского района г. Минска" Андрей Жихарев.

В Минске начаты работы и по цветочному оформлению. Городской ландшафт украсят свыше 40 тыс. хризантем. Разместятся они на разделительных полосах столичных магистралей. Такой выбор не случаен, эта культура наиболее устойчива к осенним заморозкам.