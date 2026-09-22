В Минске начинается реализация проекта по строительству нового микрорайона Зеленый Бор в Партизанском районе. Там возведут более 4 млн кв. м жилья для нуждающихся. Дома крупного панельного домостроения будут использовать только электрическую энергию.

В рамках комплексной застройки предусмотрено создание всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры. В новом квартале появятся детские сады, школы, медицинские учреждения, а также другие объекты жизнеобеспечения и обслуживания населения.

Николай Поляков, глава администрации Партизанского района Минска:

"Знаковым событием в этом году было начало строительства подъездной дороги к Зеленому Бору. Мы входим в большой инвестиционный проект. Планируется построить более 4 млн кв. м жилья именно для нуждающихся со всей сопутствующей инфраструктурой".

Сейчас в столице ведется строительство около 45 домов. Планируется в 2026 году ввести в эксплуатацию почти 77 тыс. кв. м жилья для нуждающихся и примерно 50 тыс. кв. м арендного. Часть их будет сдана до конца 2026 года.