В Минске наградили почетных доноров

Донор - это человек, который оставляет частицу себя в чужой истории выздоровления. Так, в Минском государственном дворце детей и молодежи прошла ежегодная торжественная церемония, посвященная чествованию почетных доноров. 352 человека из Минска и Минской области удостоены нагрудного знака отличия Министерства здравоохранения "Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь" - всего 1300 неравнодушных человек по всей стране. Сегодня донорское движение в Беларуси объединяет около 100 тыс. человек. Из них 72 тысячи - почетные доноры: они сдавали кровь 40 раз или ее компоненты 80 раз.

Ольга Жданович, врач-трансфузиолог, заведующая отделением комплектования доноров крови и ее компонентов РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

"Я пришла работать в Центр трансфузиологии. И практически все сотрудники принимают участие в данном мероприятии. Я наблюдала. Потом мне самой захотелось попробовать, как это по ощущениям. Каждый раз к этому мероприятию я подходила осознанно, и меня это как-то затягивало. Поэтому много кровосдач, и каждый раз это осознанно, и каждый раз с мыслью, что хочу помогать".

Сергей Окруть, почетный донор Республики Беларусь:

"Очень приятно осознавать то, что ты можешь помочь человеку, который оказался в беде или в сложной ситуации, особенно когда маленькие дети. Приятно осознавать, что ты можешь отдать им частичку себя и этим же помочь им".

Процедура забора крови занимает около часа. Анкета, осмотр терапевта, экспресс-анализ и сама донация - 10-15 минут в кресле. Кровь донора восстанавливается через пару дней.

Федор Карпенко, директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:

"Количество доноров возросло. Кровь - это не предмет бизнеса. Кровь не продается, не вывозится и не ввозится. Доноров в Республике Беларусь около 105 тысяч за последние 5 лет. Выросло количество доноров на 15 %, и это как социальный стандарт, как социальная гарантия в системе здравоохранения. Тем, кто нуждается в переливаниях крови, она доступна. Эта цепочка добра начинается от наших доноров".

Участвовать в благом деле может каждый от 18 до 65 лет. При этом за 48 часов до процедуры нельзя употреблять алкоголь, активно заниматься спортом, а за сутки - нужна легкая диета. При себе необходимо иметь паспорт, выписку из медкарты, а мужчинам - еще и военный билет.

Всех, кто приобщился к донорству, объединяет одно - желание быть причастным к чужой жизни. Ведь порой всего одна капля крови способна подарить человеку шанс на жизнь.