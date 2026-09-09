В Минске наградили представителей образования и науки, принимавших участие в уборочной

В Беларуси вклад в общий каравай внесли и представители сферы образования и науки. Во время уборочной компании педагоги трудились за штурвалами комбайнов, помогали на зернотоках и обеспечивали бесперебойную работу в полях.

За добросовестную работу и высокие достижения 115 человек награждены денежными сертификатами. Это благодарность за неравнодушие и готовность в нужный момент встать рядом с теми, кто работает на земле.

"С 2012 года работаю на комбайне старшим комбайнером, и уже каждый год принимаю участие в уборочной. К труду приучен с детства, родители сельские были. Первый раз в комбайне сидел в 1981 году в "Колосе", - рассказал учитель трудового обучения Городецкой СШ Кобринского района Владимир Огулик.

"Это уже была восьмая уборочная кампания. Я работаю оператором на зерносушильном комплексе. Хочется принести пользу родному краю, стране, чтобы провести свой отпуск с пользой", - поделился замдиректора Плотницкой СШ Столинского района Валентин Кушнер.

Татьяна Якубович, председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки: "Второй год подряд в таком формате мы чествуем наших педагогов, участников жатвы. Этот год не исключение. Ежегодно более ста педагогов участвуют в уборочной кампании. А если вместе с рабочими и служащими, это приблизительно 200 человек. Своим личным примером показывают, что такое любить землю, что такое любить Родину".

Традиционно представители разных профессий, городские жители и молодежь присоединяются к уборочной. В рамках акции "Профсоюзы благодарят аграриев за хлеб" отмечены свыше 12 тыс. человек.