В Минске наградили работниц аграрной отрасли со всей Беларуси

В столице наградили представительниц аграрной отрасли из всех регионов Беларуси. Для участниц организовали экскурсию по знаковым объектам города, а кульминацией программы стал просмотр балета "Баядерка" в Большом театре оперы и балета.

За сиянием улыбок и элегантностью нарядов стоит колоссальный труд, требующий стойкости и искренней любви к родной земле. Масштабная встреча прошла в преддверии профессионального праздника - Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это повод в очередной раз поблагодарить женщин за их нелегкий, но важный для страны труд.

"Я работаю оператором машинного доения более 14 лет. Любовь к этому делу мне привила мама, которая также трудилась дояркой, поэтому мое детство прошло на ферме. Я искренне люблю свою профессию и заботу о животных", - рассказала оператор машинного доения ОАО "Звезда" Анна Максименко.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Кормить с вами нашей молочной продукцией шикарно. Три таких в Беларуси, как мы, да? Три таких страны. Кто в этом виноват? Конечно, наши женщины. Они придумывают какую-то новую продукцию, работают на фермах. И к своим теляткам на ферме относятся даже, наверное, лучше и бережнее, чем к собственным детям. И больше им уделяют времени. Поэтому хочется, чтобы у этих изумительных женщин была тоже возможность немножко выдохнуть, немножко передохнуть, немножко почувствовать себя в особенной сказке. А Большой театр, вот как раз в своей атмосфере, дает им такую возможность. Сегодня они красивые, нарядные, улыбающиеся".

Эти женщины - истинное воплощение трудолюбия. Их деятельность охватывает все сферы сельской жизни: от агрономов и операторов машинного доения до руководителей хозяйств и водителей большегрузной техники. Десятки профессий, каждая из которых - важнейшее звено в обеспечении продовольственной безопасности страны, ведь от работы одного специалиста зависит успех всей отрасли.