В Минске обсудили достижения и вызовы лесной отрасли на международной конференции

За годы независимости площадь лесов в Беларуси увеличилась более чем на 1 млн га. О достижениях, проблемах и вызовах лесной отрасли говорили на международной научно-практической конференции.

В Минск съехались представители лесных ведомств Беларуси, России, Узбекистана. Беларусь - единственная на постсоветском пространстве сохранила классическую систему ведения лесного хозяйства.

Автоматизированная система видеонаблюдения обеспечивает полное покрытие лесов. Создано более 260 пожарно-химических станций, обновлен парк техники, на вооружении находится более 30 вездеходов для работы на болотах.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

"Когда глава государства в Ивацевичах ставил задачу развития отечественного машиностроения в 2006 году, у нас было 8 харвестеров, сейчас - 550. Представляете, вот такое развитие. Я уже не говорю о том, что своевременное лесовосстановление после катаклизмов, буреломов, пожаров и усыхания леса вышло на новый уровень. Создаются современные питомники, селекционные семеноводческие центры. Тот фундамент, который заложили нам ветераны, находится в надежных руках, и мы его только приумножаем".

Белорусское лесное хозяйство прошло путь от традиционной отрасли к современному высокотехнологичному комплексу, где внедряются цифровые решения, работают современные машины, развиваются собственные производства, а леса становятся богаче с каждым годом.