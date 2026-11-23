Подготовку к декабрьскому заседанию Совета глав правительств СНГ обсудят 23 ноября в Минске. Премьер-министры стран Содружества, как планируется, соберутся 10 декабря в российской столице.

В повестке сегодняшнего заседания постпредов - более 20 вопросов. Этот год для Содружества - знаковый. Работа органов интеграции выстраивается под знаком 35-летия. В связи с юбилейной датой в октябре на саммите в Туркменистане лидеры стран СНГ приняли специальное заявление. Главы государств подтвердили востребованность организации в условиях нового миропорядка и высокую международную роль Содружества.

Страны также намерены наращивать производственную кооперацию, укреплять безопасность, особое внимание - сохранению исторической памяти и гуманитарному партнерству.

Тогда же, на встрече в туркменской Авазе, Президент России пригласил коллег на традиционный предновогодний неформальный саммит лидеров СНГ. Он состоится в конце декабря в Санкт-Петербурге.