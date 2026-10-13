В Минске обсуждают будущее рынка труда в условиях цифровизации

Будущее рынка труда в условиях цифровизации в эти дни обсуждают в Минске.

По инициативе Федерации профсоюзов Беларуси в столице стартовала стратегическая сессия с участием представителей 28 стран. В программе - пленарное заседание, после работа в трех тематических секциях.

Спикеры обменяются передовым опытом и выработают конкретные рекомендации по совершенствованию трудового законодательства в своих странах.

"Как на Кипре, так и в Беларуси, так и по всему миру, искусственный интеллект сегодня поднимает острые вопросы. У него две стороны: с одной - это инструмент для развития и быстрого получения информации, с другой - риски, ведь алгоритмы способны замещать целые профессии. Мы приехали на эту сессию, чтобы поделиться своими наработками. Например, у нас на Кипре компании уже используют VR-очки в строительном секторе, чтобы безопасно и эффективно обучать сотрудников сложным видам работ", - отметил генеральный секретарь профсоюза трудящихся строительства, деревообрабатывающей промышленности и промышленности строительных материалов Кипра Адамос Каталанос.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

"Республика Беларусь здесь не исключение, мы сегодня вместе с правительством работаем над новым законом в области цифровизации. Мы работаем над каждой статьей, над новыми требованиями в сфере новых задач, профессий, которые появляются на рынке, например, работники маркетплейсов. Нам необходимо с точки зрения профсоюзов обеспечить их правовой защитой, техникой безопасности, соблюсти все требования, которые должны для этой категории работников быть соблюдены. И весь мир, собственно, сталкивается с этими вопросами".

Главная цель - защитить интересы человека в условиях цифровой трансформации.

Итогом совместной работы станет принятие документа, в котором зафиксируют общее видение подходов к справедливому преобразованию рынка труда.