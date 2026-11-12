В Минске обсуждают противодействие киберпреступности на конференции о следственной деятельности

Вопросы противодействия киберпреступности обсуждают в Минске на конференции "Следственная деятельность: наука, образование, практика". Более 120 участников - это представители правоохранительных органов, научных и образовательных учреждений, а также юристы из Беларуси, России и Узбекистана.

Открывая мероприятие, председатель Следственного комитета отметил, что конференция остается востребованной площадкой для обмена опытом между наукой и практикой.

Константин Бычек, председатель Следственного комитета Беларуси:

"На обсуждение будет вынесено множество вопросов, но, безусловно, отдельное внимание будет уделено вопросам противодействия киберпреступности и вопросам обмена тактиками, методиками раскрытия преступлений прошлых лет. У Республики Беларусь есть определенные успехи в данном направлении, нам есть чем поделиться опытом".

В числе выступающих были как практические сотрудники, так и представители научного сообщества. Участники обменялись мнениями о современных методах расследования, использовании цифровых следов и внедрении новых технологий в следственную деятельность.