В Минске обсуждают третий пакет изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС

Третий пакет изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС обсуждают на Международной научно-практической конференции в Минске.

Внешняя торговля и международная обстановка меняются, поэтому таможенное законодательство тоже приходится адаптировать. Первый пакет изменений уже коснулся электронной торговли. Второй сейчас проходит внутригосударственное согласование.

Среди его новшеств - усиление контроля за незаконным транзитом, более широкое применение электронных навигационных пломб и упрощение ввоза контейнеров. И скоро эти нормы вступят в силу.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

"Сегодня на конференции мы обсуждаем уже новый, третий пакет изменений, который только формируется. Мы собираем и анализируем предложения от таможенных служб и бизнес-сообщества для последующего вынесения на площадку Евразийской экономической комиссии. И сегодня основная дискуссия будет посвящена новеллам в таможенное законодательство".

Сергей Шкляев

"Любая трансформация имеет огромное значение. Сегодня, когда в таможенные операции внедряются новые технологические процессы, таможенная служба Беларуси занимает одно из лидирующих мест в реализации этих направлений. И в целом мы говорим о поступательном интеграционном развитии на евразийском пространстве", - подчеркнул член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Сергей Шкляев.

В основу темы конференции легла концепция трансформации и перезагрузки Евразийского экономического союза, которую представил белорусский Президент на Евразийском экономическом форуме в Минске в июне 2025 года.