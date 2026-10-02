В Минске ограничат движение транспорта с 10:00 до 18:00

В связи с проведением заседания в белорусской столице планируются ограничения движения транспорта.

С 10:00 до 18:00 движение могут ограничить по проспектам Машерова, Победителей и Независимости, а также на улицах Янки Купалы и Сторожевской. Не исключены кратковременные ограничения движения всех видов транспорта на других участках улично-дорожной сети.



В МВД просят минчан и гостей столицы учитывать эту информацию и заблаговременно планировать свой маршрут.