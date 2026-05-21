В Минске определили победителей международной олимпиады медколледжей

Особенность соревнований 2026 года - использование интерактивных цифровых разработок. Участникам были представлены задания по анатомии, физиологии и терапии.

Участие в финале приняли 10 команд Союзного государства. Из них 5 из Беларуси и столько же из России. Победила команда Минского медицинского колледжа. Второе место у ребят из Владивостока. Бронзу забрала команда студентов из Гродненского медколледжа.