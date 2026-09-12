В Минске определяют лучшего пожарного-спасателя

12 сентября белорусская столица празднует День города. Атмосферно и зрелищно на всех локациях.

Программа мероприятий насыщенная: проходят фестивали исторической реконструкции "Мінск старажытны" и молодежных субкультур, "Фестиваль профессий", а на площадке у входа в парк Победы развернулись международные соревнования "Сильнейший пожарный-спасатель".

Огненные бойцы состязаются в нескольких этапах - индивидуальные и тандемные забеги, полоса препятствий. Участие принимают 12 команд. Приехали гости из России, Вьетнама, Сербии.

"Соревнования очень интересные, потому что каждый элемент на них максимально приближен к нашей боевой работе", - поделился впечатлениями Денис Игнатович, участник соревнований "Сильнейший пожарный-спасатель".

О том, какая атмосфера царит на соревнованиях среди огненных бойцов, см. видео.