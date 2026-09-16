В Минске откроют памятник легендарному борцу Александру Медведю

Легенда мирового спорта, который был предан Беларуси, ставшей для него родной. 16 сентября весь олимпийский мир празднует день рождения трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе и семикратного чемпиона мира Александра Медведя.

Почетный гражданин Минска, знаменосец на Олимпиаде как делегации сборной Советского Союза, так и сборной Беларуси, через всю жизнь пронес любовь к родной стране и добивался успеха ради нее. Уже сегодня на могиле легендарного спортсмена будет открыт памятник Александру Медведю.

Отметим, что каждый год в нашей стране проходит международный турнир по борьбе серии Гран-при памяти спортсмена.