В Минске открылась Почетная Вахта Памяти на Посту № 1 в новом учебном году. Эту традицию в нашей стране сохраняют с 3 июля 1984 года. На протяжении 40 лет лучшие школьники столицы несут Вахту Памяти - во время самых знаковых дат в стране: День Независимости, День народного единства и, конечно, День Победы.

Анастасия Трацевская, караульная почетного караула, учащаяся СШ № 3 г. Минска:

"11 класс, выпускной. Конечно, очень хочется принять участие. Мы очень долго готовились, очень много репетировали. И, конечно, сейчас стоять на посту номер один - это огромная честь, огромная ответственность. И я думаю, что когда все это закончится, каждый раз, когда буду проходить площадь Победы, всегда буду вспоминать Пост № 1. Когда люди проходят, смотрят, реагируют на эту форму, я очень горжусь, что сейчас здесь стою".

Тимур Османов, разводящий смены почетного караула СШ № 3 г. Минска:

"Я присоединился к почетному караулу, чтобы сказать спасибо своим предкам за победу в Великой Отечественной войне. Это, я бы сказал, связь через века".

Сергей Быков, начальник штаба Поста № 1 города-героя Минска:

"Самое важное, что мы здесь делаем, - это отдаем дань уважения погибшим людям, которые отдали жизни ради нас с вами в годы Великой Отечественной войны. Иногда спрашивают, когда можно увидеть смену караулов вживую? С 10:00 до 12:30 в четверг, пятницу, субботу. По смене заступают учащиеся к Вечному огню. Время несения почетной вахты памяти у Вечного огня сменой от 10 до 20 минут, в зависимости от погодных условий".

В этом году Почетную Вахту Памяти на Посту № 1 города-героя Минска будут нести около тысячи учащихся из каждой школы и гимназии столицы. Все они прошли двухмесячную строевую и физическую подготовку, а также изучили историю нашей страны