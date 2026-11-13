В Минске открылась выставка "Берегини Беларуси". Проект приурочен к 100-летию со дня рождения искусствоведа и основательницы Музея старобелорусской культуры Ольги Терещатовой. В 70-х Ольга Васильевна возглавляла научные экспедиции Академии наук по регионам Беларуси. В ходе этих поездок исследователи спасали от уничтожения и забвения памятники национального искусства: древние иконы, предметы церковной утвари, образцы народных ремесел. Артефакты легли в основу фондов музея. Выставка знакомит посетителей с избранными экспонатами.

Ольга Попко, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

"В конце 60-х-70-х годов трудно себе представить было то, что можно в советских условиях, в БССР, которая боролась с религией, считая ее опиумом для народа, собирать коллекции религиозных произведений искусства, икон, алтарных картин, каких-то предметов, которые используются в культе. Поэтому в те времена это был подвиг. Я не раз сегодня говорю слово "подвиг", потому что через 50 лет, более 50 лет, мы с вами стоим и смотрим на иконы, которые, скорее всего, не сохранились бы, если бы в 70-е годы группа под руководством Терещатовой не забрала их из разрушающихся храмов, превращенных в хранилища или во что угодно, только не способствующих, скажем, сохранности".

Также в Центре исследований НАН Беларуси состоялась Международная конференция "Музей и время" об актуальных проблемах музейной деятельности. Эксперты обсудили, какую роль культурные пространства играют в современном мире и какими они станут завтра. Сегодня богатая белорусская этнографическая коллекция представлена и в Санкт-Петербурге, в Российском этнографическом музее. Коллекцию собрала россиянка из Рязани.