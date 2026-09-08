В Минске открылась выставка картин преподавателя кафедры генетики БГУ Лии Кучко

В Минске открылась новая экспозиция благотворительного проекта Белорусского союза женщин "Ее рук дело".

На этот раз свои работы представила Лия Кучко - старший преподаватель кафедры генетики биологического факультета БГУ. В университете она трудится с 1988 года. Работа и активная общественная деятельность требуют большой отдачи и сосредоточенности, а творчество помогает переключиться, отдохнуть и выразить то, что не уместить в рабочие отчеты и протоколы.

Работы Лии Кучко экспонируются уже около 10 лет. На выставке в Минске представлены картины, на создание которых автора вдохновили красота и хрупкость природы, женственность, мудрость и сила белорусской женщины.

Лия Кучко, старший преподаватель кафедры генетики биологического факультета БГУ: "Рисовала я с детства. Сначала были карандашные зарисовки, акварель, а затем потихоньку перешла на масляные краски. То, что ближе к сердцу, то я и пишу. Раньше у меня была цветочная тема, потом потянуло меня рисовать космос. Также у меня есть картины-иконы, некоторые из них освященные. Есть много работ на деревенскую тему".

Проект "Ее рук дело" - площадка, которая раскрывает таланты белорусских женщин, разных по профессии, но с большим творческим потенциалом.

Экспозиция работ Лии Кучко продлится до 28 сентября.