В Минске открылась выставка о знаменитых актрисах белорусского советского кино

В художественной галерее "Университет культуры" открылась фотовыставка "Знаменитые актрисы белорусского советского кинематографа". Проект к кинофестивалю "Лістапад" подготовлен совместно с Белорусским государственным архивом кинофотофонодокументов.

В экспозиции - около 40 снимков со съемочной площадки и стоп-кадры из кинолент "Часы остановились в полночь", "Я родом из детства", "Люди на болоте", "Белые росы", "Дыхание грозы". Среди героинь выставки - любимые актрисы Галина Макарова, Александра Климова, Светлана Суховей, Тамара Миронова. Они были труженицами, хранительницами очага и героинями военных лет.

Валентина Степанова, член президиума Белорусского союза кинематографистов:

"Мне кажется, что самый такой творческий взрыв был в белорусском кино до конца 60-70-х годов. И надеемся, что и продолжение традиций наших режиссеров будет отражаться и в наших современных фильмах. Здесь представлены фильмы и Турова. "Я родом из детства". "Через кладбище". Это картина, которая вошла в 100 лучших фильмов мира о войне. Это Вячеслава Никифорова, фильмы о войне. И Бориса Михайловича Степанова. Все мы помним картину "Альпийская баллада", снятая этим режиссером".

Светлана Суховей, заслуженная артистка Беларуси:

"Виктор Туров - именно тот человек, который вернул меня опять на родину, потому что одну из главных ролей мне доверили в его картине "Сыновья уходят в бой". Недавно пересматривала. Это было время, когда Туров очень дружил с Высоцким. На этот период, пока мы снимали под Новогрудком, он туда приехал с Мариной Влади и привез эти военные песни. Вот это была моя одна из главных ролей в моей жизни".

В экспозицию также вошли оцифрованные копии фотографий, которые приоткрывают кухню создания культовых героинь. На киноартефактах можно встретить заметки, написанные постановочной группой во время разработки картин.