В Минске открылась XXII Международная специализированная выставка "Образование и карьера"

В белорусской столице открылась международная специализированная выставка "Образование и карьера". В ее программе более 60 мероприятий. Их организаторы запустят в режиме нон-стоп.

Выставка является стартом активной фазы вступительной кампании в учреждения профобразования. Также мероприятие позволяет заказчикам кадров провести дополнительную работу с выпускниками учреждений общего и среднего образования, колледжей, вузов - осуществить подбор молодых специалистов для дальнейшего трудоустройства на предприятия.

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Александр Баханович, замминистра образования Беларуси:

"Из года в год интерес к выставке возрастает. Как заметил глава нашего государства Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете, образование - это государствообразующая отрасль. Мы подготавливаем высококлассных специалистов для всех отраслей экономики, социальной сферы, мы воспитываем наших граждан и патриотов. И это более важная задача, даже чем обучение. Мы видим, что в этом году интерес к мероприятию значительно выше, чем в прошлом. Если в прошлом году у нас было порядка 120 участников, в этом году уже порядка 180".

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Юрий Романовский, ректор Полоцкого госуниверситета им. Евфросинии Полоцкой:

"У каждого из абитуриентов имеется возможность доступа к информации. И уверен, что все, кто представлен здесь на выставке, мы в том числе, очень активно работают в информационном пространстве. Но встретиться непосредственно с участниками образовательного процесса, со студентами, поговорить, поделиться опытом, узнать о возможностях из первых уст - от этого нельзя отказаться. Выставки такого рода дают такую возможность. Это возможность для молодых людей определиться с будущим и почувствовать свою будущую профессию, потому что здесь много интерактива".

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Участники выставки - более 130 учебных заведений, в том числе из России и Казахстана. Из необычных предложений на выставке - блиц-тесты по учебным предметам от РИКЗ, VR-квест-путешествие по памятным местам Беларуси и бренд-спринт, где участники разработают сильный бренд всего за шесть шагов.