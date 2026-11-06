В Минске открыли новое общежитие для работников социальной сферы

Краткий пересказ от ИИ

Активное развитие социальной инфраструктуры продолжается в белорусской столице. В преддверии 7 Ноября в Минске, на ул. Выготского, 10, торжественно открыли новый жилой комплекс для работников социальной сферы.

Подарки для белорусов

Социальная политика Беларуси - приоритет развития, где в центре внимания всегда был и остается созидательный труд и повышение качества жизни человека. Предстоящее 7 Ноября - наглядное доказательство.

Председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич отметил, что одна из задач социальной политики Минска - создавать комфортные условия для жизни тех, кто работает и отдает свои силы городу.

"Это комфортабельное жилье. Оно позволяет медицинским работникам, которые много времени проводят на работе, решить бытовые вопросы и не беспокоиться о том, где жить, - отметил Горбич. - Они получают фактически свое жилье, в котором могут чувствовать себя уверенно".

6 ноября в столице в торжественной обстановке свои двери распахнуло новое общежитие квартирного типа для медицинских работников, в частности сотрудников инфекционной больницы, а также представителей сферы социальной защиты.

Общежитие рассчитано на 1 200 мест. Само здание - это два 10-этажных панельных корпуса со всеми удобствами для жизни: кухня, кухонная мебель, сантехника, стиральные машины. Все уже укомплектовано и готово к заселению первых жильцов.

Даяна и Владислав Полегошко, молодая семья:

"Просто волшебные эмоции. Когда нам позвонили и сообщили, что выделяют комнату, мы даже сразу не поверили. Ждали недолго: в очередь мы встали в феврале 2026 года, и буквально в ноябре нам сообщили эту прекрасную новость".

Здесь создали и соответствующую инфраструктуру. На территории общежития расположены парковка на 171 машино-место, 2 зарядные станции для электротранспорта, велобоксы. Есть 2 детские, а также спортивная площадки.

Этот объект возвели в кратчайшие сроки. Строителям понадобилось чуть больше полутора лет.