В Минске открыли новые зоны отдыха

Где отдохнуть жарким летом, не покидая город? Современные детские площадки, экологические тропы и места для занятий спортом. Новые зоны отдыха появились в Минске. Их оценила выездная комиссия.

Зеленые оазисы и атмосферные арт-маршруты. В столице активно развивается инфраструктура для отдыха и спорта. Появляются новые арт-объекты, детские площадки и экотропы. Особый акцент на комфорт и безопасность. Работы по созданию таких локаций ведутся во всех районах.

В столице активно развивается инфраструктура для отдыха и спорта

Так, во Фрунзенском районе для жителей благоустроили локацию под названием "Вярба". Здесь появились малые архитектурные формы: скамейки, ограждения и спортивные площадки с зеленым окружением.

Алеся Савич, директор УП "Зеленстрой Фрунзенского района г. Минска": "Ставили детское игровое оборудование, разделили площадку на 2 локации для более маленьких детей и для детей постарше. Также люди сегодня очень увлекаются спортом и хотят иметь возможность где-то выйти возле дома потренироваться".

"Все начинается с любви" - в Ленинском районе. Здесь локация получила продолжение и стала новой точкой притяжения для уютных прогулок по столице.

В столице активно прокладываются маршруты по уютным и живописным уголкам, связывая между собой районы и улицы. Сегодня в мегаполисе функционирует уже 91 зеленая локация. Ко Дню города их будет 100.