В Минске открыли сельхозярмарки: лук по рублю, томаты по два

2026 год принес достойный урожай не только крупным хозяйствам, но и фермерам из небольших деревень.

В столице открылся осенний сезон сельскохозяйственных ярмарок. Чего здесь только нет: ароматные томаты, консервация, конечно, белорусская "бульба". Как без нее?

Изобилие на прилавках - зримый итог продовольственного сезона. Кроме овощей есть хлеб, рыба и деревенский мед. Главная площадка - у спорткомплекса "Чижовка-Арена".

Свой труд показывают фермеры и сельхозпредприятия со всей страны. Цены приемлемые, поэтому спрос высокий.

Десятки подсобных хозяйств и крупные отечественные предприятия работают под концерт творческих коллективов города.

За каждым килограммом - ежедневный труд и расчет аграрного сезона. Несмотря на капризы лета, ставка на качество оправдалась. В ассортименте все: от "борщевого набора" до десятков сортов томатов и фермерского меда.

"Моя пасека находится в Браславе в двух местах. На одной пасеке 20 ульев, и на второй 20 ульев", - рассказал пчеловод.

"Мы выращиваем все на слуцкой земле, в деревне Городище. У нас есть свой "Инстаграм", там 50 тыс. подписчиков. Они самые лучшие, добрые, приходят за баклажаном, помидором, перцем", - сказал молодой фермер.

О ценах у "Чижовка-Арены": лук - рубль, морковь - 1,5, перец - от 3,5 до 8 рублей. Картофель по 1,20, томаты - около двух. Покупатели выгоду видят сразу.

"Хороший рынок. Дешевый. В прошлом году был очень дорогой. А это очень дешевый рынок, - говорит покупательница. - Томаты в прошлом году даже по 3,50. А в этом - по 2 рубля прекрасные. Все купили: и мясо, и перец, и горький, и сладкий".

Ассортимент широкий, но как не прогадать со вкусом? Ответ простой: пробовать. У прилавков идет дегустация.

Крупные ряды у "Чижовка-Арены" будут работать каждые выходные. Трижды за осень ярмарка развернется и у Дворца спорта.

Кто не хочет ждать выходных, найдет палатки у дома: мобильные точки обещают во всех районах столицы до первых заморозков, по 6 декабря.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

"Если говорить о сельскохозяйственной продукции, то у нас много физических лиц, которые выращивают ее на своих участках в Брестской и Минской областях. Но, наверное, больше Брестская: там быстрее всех убрали урожай, регион богатый".

Впереди еще два месяца, чтобы набрать полную корзину и все попробовать. Сезон осенних сельхозярмарок открыт.