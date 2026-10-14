В Минске открылся Международный фестиваль "Белорусская музыкальная осень"

В Минске открылся LII Международный фестиваль искусств "Белорусская музыкальная осень"! До 29 ноября одна из главных концертных площадок страны примет исполнителей из пяти стран, включая Россию, Италию, США и Израиль. В афише масштабного форума - более 40 концертов, жанры разные: от вечной классики до американского джаза. Одним из главных событий сезона станет ноябрьский визит маэстро Юрия Башмета и его знаменитого ансамбля "Солисты Москвы".

Всего в программе заявлен 41 концерт - на двух площадках филармонии. Организаторы обещают удивить зрителей редкими инструментальными программами, а финальным аккордом фестиваля в конце ноября станет грандиозное исполнение всех скрипичных концертов Антонио Вивальди.