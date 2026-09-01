В Минске открылся Национальный центр дополнительного образования детей и молодежи

Новый учебный год - это еще и новые возможности проявить свои таланты. 1 сентября в Минске начал работу Национальный центр дополнительного образования детей и молодежи.

Здесь школьники будут развивать творческие способности: от театрального искусства до инженерии. Разработаны мультипрофильные программы, когда, занимаясь в кружке, ребенок может себя попробовать и в других направлениях.

Елена Онуфрович, директор Национального центра дополнительного образования детей и молодежи:

"Главная задача - это создание ядра управленческого, методического, такого, которое сблизит всех ребят. На сегодня у нас нет таких программ объединений по интересам, в которых просто, например, экология. Если не будет современных технологий и не будет VR-технологий, искусственного интеллекта, ребенку эти кружки становятся неинтересны. Это мощная профориентация, опробуешь свои навыки - и социальные, и профессиональные, ознакомишься с профессиями. Сейчас идет такая большая перестройка программы, чтобы были мультимодули, чтобы попробовать разные направления".

Национальный центр дополнительного образования детей и молодежи - это объединенная структура, которая появилась в результате слияния Республиканского центра экологии и краеведения и Национального центра художественного творчества детей и молодежи.