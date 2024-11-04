В Минске открыт уникальный бассейн международного стандарта

В преддверии Дня Октябрьской революции в Минске официально открыт уникальный бассейн международного стандарта. Традиции вводить в строй социально важные объекты к 7 Ноября в Беларуси не изменяют. А этот объект ждали и спортсмены, и любители активного образа жизни. В церемонии открытия принял участие Президент.

Новый суперсовременный комплекс - это результат договоренностей лидеров Беларуси и КНР. С такой базой мечта о победах должна стать реальностью. От атлетов Александр Лукашенко ждет более высоких результатов.

Илья Шиманович, фаворит национальной плавательной команды, с самого утра на воде - тестит новый бассейн. Тренировки дважды в день никто не отменял, несмотря на акклиматизацию. Илья только вернулся из Сингапура, откуда привез несколько наград этапа Кубка мира. В Париже, где наши пловцы выступали в нейтральном статусе, не хватило здоровья для победы - плыл с температурой, но впереди новый олимпийский цикл. Готовится!

Все сильно, качественно, хорошо. Главное - функционировать, все классно, все условия есть. Для тренировки слишком хорошие условия - наш дом для плавания. Илья Шиманович, чемпион мира, многократный призер по плаванию на короткой воде

Умение и труд все перетрут, и при правильной работе реально войти в элиту мирового плавания. К открытию бассейна международного стандарта готовились почти 5 лет. Строительство пришлось на пандемию, что делу, конечно, не помогало. Но главное итог - у водного спорта в Минске теперь есть свой дом. На открытие важного для атлетов, страны и людей объекта приехал Президент.

Александр Лукашенко не случайно говорил теплые слова в адрес друга и коллеги - лидера КНР. Бассейн возводили в рамках технической помощи Китая. Открыли супербассейн накануне 7 Ноября. В Беларуси сохранили и праздник, и традицию делать подарки для страны к этой дате.

"Традиционно к празднику мы сами делаем себе подарки и открываем социально значимые объекты", - отметил Александр Лукашенко. По всей стране в эти дни открываются различные значимые объекты. Один из них - бассейн международного стандарта в Минске, построенный китайской стороной.

Глава государства обратил внимание, что белорусский и китайский народы роднит уважительное отношение к истории социалистического движения. Социализм в мире все популярнее. Разве что Трамп пока это не принимает. К слову, Трампа Александр Лукашенко сегодня утром еще до объявления результатов выборов назвал президентом США.

"Сегодня о социализме все больше и больше начинают говорить", - заметил белорусский лидер. Хотя, по словам Президента, еще в середине 90-х годов "просто топтали ногами все эти определения". "Правда, и в Америке сегодня это матерное слово, даже из уст победившего Трампа, президента, который обвинял Камалу Харрис в том, что она "социалистка" и "коммунистка". Он - ярый капиталист, Трамп. Естественно, миллиардер", - сказал Александр Лукашенко. Белорусский лидер подчеркнул, что не видит ничего плохого в социализме. "Но когда-то об это вытирали ноги. Мы этим путем не пошли. И что мы видим? Европа вся ориентируется на социализм, не называя, может, его так, но говорит о социальной справедливости. Мы сразу сказали, что строим социально ориентированное государство. Это основной принцип социализма, и наши друзья китайские никогда от этого не отказывались. Они говорят о социализме, и им не помешало это идти по основным рельсам капиталистического движения," - отметил Александр Лукашенко.

В архитектуре нового сооружения читается белорусский орнамент, но в народе его нет-нет да и назовут китайским.

Очередной наглядный пример того, как договоренность лидеров Беларуси и КНР воплотили в жизнь!

"Дисциплина в Китае железная. Если Си Цзиньпин сказал, там уже никто не обсуждает, там идут и делают", - отметил Президент. Он обратил внимание, что в строительство объекта китайской стороной были вложены значительные финансовые средства: "Поймите: это большие деньги. И Китайская Народная Республика серьезно вложилась. Это бесплатная техническая помощь".

Более того, Китай готов в будущем оказать техническую помощь в строительстве еще нескольких социально значимых объектов. "Они готовы нам помочь еще в нескольких таких мощных социальных объектах - за свой счет, - сказал Александр Лукашенко. - Поэтому мы в долгу перед этим человеком (Си Цзиньпином. - Прим. ред.) и перед великим китайским народом. Огромное им спасибо". Отдельные слова благодарности Президент адресовал китайским специалистам, строителям, работавшим в белорусской столице.

Как бы ни было сложно, затратно и сколько бы критики за это не приходилось слышать, но спортивного курса в своей политике Лукашенко придерживается с самого начала. Все это время идет строительство и обновление инфраструктуры для спорта - от современных арен и тренировочных площадок до ФОКов в регионах.

"В ближайшее время вы увидите в Минске еще одно чудо, наверное, более значимое, правда, для футболистов", - подчеркнул Президент, очевидно, намекая на футбольный стадион, строительство которого также ведется китайской стороной.

"Но, может, поплывем?" - спросил Александр Лукашенко. По крайней мере человек семь, по его словам, уже сильно заявили о себе в плавании. "Для того, чтобы стать чемпионами мира, здесь есть все", - подчеркнул белорусский лидер, добавив, что хорошие спортивные объекты построены и в других городах страны. Например, бассейн в Бресте. "Плавайте, завоевывайте медали", - призвал Президент.

Хорошая база для тренировок и соревнований в стране есть. Но логично, что каждому, кто вкладывает средства и душу, хочется отдачи. Президент ждет от атлетов высоких результатов.

"Мы вам дарим солидный подарок", - обратился Александр Лукашенко к присутствовавшим на церемонии представителям спорта. С наличием таких отличных площадок от спортсменов, конечно, ждут соответствующей отдачи, отличных выступлений и побед на соревнованиях, в том числе самого высокого уровня, на Олимпийских играх. Президент убежден, что, несмотря на присутствие в международном спорте функционеров, заигравшихся в политику, у белорусских атлетов есть возможности, чтобы проявить себя. "И сегодня никто не мешает заниматься спортом и выигрывать. Я говорю: выиграйте у россиян (они же открыты для нас). Выиграйте у них, и я больше от вас требовать ничего не буду", - добавил глава государства.

"Не надо говорить, что вот нас откуда-то исключили и трагедия, и беда. Ну бегут биатлонисты (правда, не все, но бегут), побеждают россиян. Спасибо им (белорусским биатлонистам. - Прим. ред.). А остальным кто мешает?" - риторически спросил Президент.

Например, недавно белорусские спортсмены хорошо выступили на Кубке мира по плаванию на короткой воде. "Там наши засветились, и неплохо. Это надежда, - сказал Александр Лукашенко. - Конечно, я далек от того, что мы будем побеждать на большинстве дистанций в плавании, это очень сложно, трудно, потому что здесь не только физподготовка и другие моменты. В спорте сегодня, вы видите, не только политика, но и лекарства, допинги и прочее. Нас могут забанить, а другие будут на первых местах. Все может быть. Но выигрывать можно".

Прозвучало, может быть, и не очень празднично, но Президент не мог не сказать это спортивной общественности. Их победы впереди. А вот строители (им слова благодарности) свое дело сделали.

Китайская сторона готова вместе с белорусской стороной всесторонне реализовать договоренности, достигнутые главами двух государств, и прилагать неустанные усилия для укрепления вечной дружбы между нашими странами. Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси

Символический ключ от нового грандиозного бассейна посол Китая передал Президенту.

"И Китай пообещал - Китай сделал. Вот это дисциплина. Это нам пример. Сказано - сделано", - обратил внимание Президент. Александр Лукашенко выразил искреннюю признательность китайской стороне от белорусского народа: "Большое вам спасибо. Вы должны знать, что мы для вас надежные друзья. Мы в последние годы, более 30 лет, вместе идем, и Китай ни разу не упрекнул Беларусь, что мы отошли от того курса, по которому договорились идти вместе". "Этот символический ключ отдаю тем, кто сюда будет без ключа заходить и выдавать хорошие результаты", - сказал Президент. Открытия, считай, не было если не перерезана красная лента. Этой традиции не изменяют.

Обойти все помещения не хватит и дня. Комплекс огромный - созданы все условия для спортсменов, для самых маленьких в том числе - в "лягушатнике" учат держаться на воде даже 4-леток. Тренеры так и говорят: не знаешь, с какого спорта начать - отдавай в плавание, не прогадаешь.

В этом комплексе для спортсменов есть даже такая уникальная штука, как гидроканал. Выглядит, как будто плывешь в небольшой ванне - вода здесь всегда в потоке. Таким образом можно отточить технику любого атлета.

Получился не просто бассейн, а серьезный комплекс для тех, кто профессионально занимается спортом. К тому же прийти сюда ради оздоровления с нового года смогут и просто любители здорового образа жизни. Заинтересованные подъезжали уже сегодня, узнав об открытии.

В главной чаше будут тренироваться сборные страны по водным видам спорта: плаванию, водному поло, синхронному плаванию, а также по прыжкам в воду. Сегодня дан старт первой эстафете.

Если уж кто и должен был добавить красоты в этот день, то это команда по синхронному плаванию. Танец на воде просто завораживает. Между прочим, впервые в истории Беларуси синхронное соло с бронзой чемпионата мира.

"Вся спортивная отрасль нацелена на результат, но это кропотливый и тяжелый труд. В спорте сиюминутного результата не достичь ни в одном виде, поэтому мы будем ждать, и мы уверены, что эти результаты обязательно будут", - заключил Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси.

Кстати, вместе с Шимановичем из Сингапура вернулась с медалями и Анастасия Шкурдай. Брестчанка с Кубка мира привезла даже новый национальный рекорд! Игры в Лос-Анжелесе через четыре года - новая цель.

А пока следующим крупным стартом для белорусских пловцов станет чемпионат мира - в декабре его примет Будапешт. Появившаяся в Минске инфраструктура может рассчитывать на форумы подобного статуса. Главное - чтобы иностранные спортивные функционеры избавились от политических предрассудков. А новый спортивный комплекс вписался в эту часть Минска как родной.