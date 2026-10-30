В Минске открывается XXXII Международный кинофестиваль "Лістапад"

В столичном кинотеатре "Москва" идут последние приготовления к открытию XXXII Минского международного кинофестиваля "Лістапад". В 2026 году на форум собрались гости из 55 стран. Председатель фестиваля, народный артист Беларуси Александр Ефремов называет "Лістапад" профессиональным праздником кинематографистов, который за долгие годы стал неотъемлемой частью культурной жизни страны.

"Этому фестивалю уже столько лет, он уже такой взрослый, и ни один год не обходился без него. Были какие-то промежутки, но они счастливо миновали. Это наш кинематографический, действительно, по большому счету праздник", - отмечает Александр Ефремов. Он напоминает, что фестиваль с самого начала дружит с МИДом.

Открывает программу совместный российско-белорусский фильм "Батька Минай. Партизанская легенда". По словам председателя, других белорусских картин в основном конкурсе в 2026 году нет, поэтому выбор был закономерным. Особое внимание привлекает участие Алексея Кравченко - артиста, который в детстве снимался в фильме Элема Климова "Иди и смотри". "Очень интересно, как он будет выглядеть сейчас во взрослом варианте. И это, конечно, тоже событие определенное", - говорит Ефремов.

Журналисты уже назвали это символичным камбэком. Сам председатель фестиваля видит в картине не просто военную драму. "Мы с вами живем в стране, рядом с которой идет страшная, тяжелейшая война. Со всех сторон на наших границах строятся какие-то баррикады - то заслониться от нас, то наступать на нас потом. Мы живем в эпоху каких-то войн, грандиозных войн", - поясняет он.

По мнению Ефремова, тема войны для белорусов никогда не будет закрыта. "Она всегда будет у нас. Она в крови этого народа. Она в истории этого народа. И слава богу, что именно с этого мы начинаем. Потому что война от нас не ушла. Она рядом с нами. Мы должны помнить о ней и смотреть о ней фильмы", - подчеркивает он. При этом председатель отмечает, что государство предпринимает конкретные шаги, чтобы избежать эскалации, но осознавать возможные риски все равно необходимо.

"Лістапад" в этом году объединяет кинематографистов со всего мира. Как отмечает Александр Ефремов, через искусство можно двигаться к миру и взаимопониманию, и фестиваль вполне может взять эту идею на вооружение.