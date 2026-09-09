В Минске открывается юбилейная Выставка китайских товаров и услуг с участием 127 компаний из КНР

9 сентября стартует Выставка китайских товаров и услуг. 5-му, юбилейному событию отдана новая локация - Минский международный выставочный центр.

В повестке - торжественное открытие и форум инвестиционного сотрудничества. От Поднебесной заявлено 127 компаний, все они представляют разные сферы: промышленность, строительство, фармацевтика и сельское хозяйство. Все с приставкой "умное", учитывая научные компетенции стран.

Факт 2026-й и 2027-й объявлены годами промышленной кооперации Беларуси и Китая.

Александр Шумилин, академик-секретарь НАН Беларуси:

"Каждый должен использовать свои конкурентные преимущества. Китайцы гораздо быстрее с бизнесом могут это коммерциализировать и вывести на рынок, там огромный китайский рынок. Многие вещи мы бы в Беларуси не делали, потому что рынок очень малый. А огромный китайский рынок в 1,5 млрд людей, плюс это платежеспособный спрос, всегда можно апробировать свою технологию. Для нас тоже важно не просто что-то разработать, а то, как это будет востребовано рынком. Китай сразу будет и платить, и брать то, на чем в перспективе можно хорошо заработать. И мы вместе на этом и зарабатываем".

Прологом выставки стала неформальная встреча деловых кругов стран. Локацией для этого выступил индустриальный парк "Великий камень" - крупнейшая свободная экономическая зона Китая за его пределами.