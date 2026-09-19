В Минске перекроют участок проспекта Независимости для ремонта

19 сентября в Минске на одной из главных транспортный артерий начинается замена асфальта. Работы будут проводиться на участке проспекта Независимости от Уручья до военного городка.

Движение всех видов транспорта ограничат от улицы Стариновской до пешеходного перехода у Спортивно-стрелкового комплекса.

В субботу, 19 сентября, с 19:00 до полудня 20 сентября проезд по этому отрезку полностью закроют. Здесь будут укладывать верхний слой асфальта по направлению в город. А с 5:30 20 сентября до 6:30 21 сентября участок перекроют в направлении из города.

ГАИ просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее выбирать объездные пути и быть внимательными на дорогах.