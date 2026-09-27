В Минске по ул.Жуковского зафиксирована авария на теплосетях

Прорыв трубопровода в районе ул. Жуковского локализован, сообщили в Минскэнерго. ЧП произошло сегодня днем. Авария сопровождалась сильным выбросом воды - столб доходил до высоких этажей.

Со слов некоторых очевидцев, в квартирах на 4-м и 5-м этажах напор воды выбил окна. К месту происшествия незамедлительно были направлены 4 аварийные бригады. К часу дня удалось остановить выброс воды. Сейчас персонал откачивает воду и проводит обследование для точного определения места повреждения.

В Минскэнерго предупредили, что в период проведения аварийно-восстановительных мероприятий временно не будет горячей воды в нескольких многоэтажках на улицах Жуковского, Могилевская и в 11-м доме на Воронянского.