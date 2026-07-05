В Минске почти на 2 месяца ограничат движение на участке пр. Независимости из-за реконструкции моста

С 6 июля по 30 августа в Минске закроется проезд от улицы Янки Купалы до площади Победы. Ограничения коснутся всех видов транспорта, кроме общественного.

На мосту проведут демонтаж покрытия, восстановят гидроизоляцию и установят монолитную плиту для повышения его грузоподъемности. Работы будут вестись круглосуточно.

ГАИ рекомендует использовать объезд по первому и второму транспортным кольцам и центральным улицам города.