В Минске почти закончились строительные площадки - где теперь будут возводить жилье?

В Минске закончились большие площадки для строительства нового жилья. Как этот вопрос будет решаться, рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в "Разговоре у Президента".

"Сегодня нужно уже осознавать, что такие глобальные строительные площадки, как Каменная Горка, Брилевичи, Лошица, отсутствуют в городе. Мы это прекрасно понимаем, и работаем точечно по площадкам, на сносе существующего жилья работаем", - обозначил председатель Мингорисполкома.

Но такой вариант, по его словам, не дает устойчивой уверенности по обеспечению социальных обязательств городу. "У нас есть обязательства по строительству социального жилья. Для многодетных, арендное жилье - очень важное направление.

Владимир Кухарев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff0e3eae-7ea3-4402-93c0-c418e2c3ac1b/conversions/3014a01a-695f-4f03-9865-9cd5881e0628-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff0e3eae-7ea3-4402-93c0-c418e2c3ac1b/conversions/3014a01a-695f-4f03-9865-9cd5881e0628-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff0e3eae-7ea3-4402-93c0-c418e2c3ac1b/conversions/3014a01a-695f-4f03-9865-9cd5881e0628-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ff0e3eae-7ea3-4402-93c0-c418e2c3ac1b/conversions/3014a01a-695f-4f03-9865-9cd5881e0628-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Кухарев:

"И для того, чтобы иметь серьезные площадки с мощностями, позволяющими работать на перспективу (на 10-15 лет), сегодня было внесено предложение главе государства о постепенной застройке именно такой категорией жилья площадки в Партизанском районе - Зеленый Бор. Это Колодищанские полигоны, которые стали чертой города ранее".

На территории были отработаны проекты по устройству сетей, по строительству жилья. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение и поручил внести в кратчайшие сроки соответствующий нормативный документ, чтобы можно было приступить к работам.