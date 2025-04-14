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В Минске почти закончились строительные площадки - где теперь будут возводить жилье?
В Минске закончились большие площадки для строительства нового жилья. Как этот вопрос будет решаться, рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в "Разговоре у Президента".
"Сегодня нужно уже осознавать, что такие глобальные строительные площадки, как Каменная Горка, Брилевичи, Лошица, отсутствуют в городе. Мы это прекрасно понимаем, и работаем точечно по площадкам, на сносе существующего жилья работаем", - обозначил председатель Мингорисполкома.
Но такой вариант, по его словам, не дает устойчивой уверенности по обеспечению социальных обязательств городу. "У нас есть обязательства по строительству социального жилья. Для многодетных, арендное жилье - очень важное направление.
Владимир Кухарев:
"И для того, чтобы иметь серьезные площадки с мощностями, позволяющими работать на перспективу (на 10-15 лет), сегодня было внесено предложение главе государства о постепенной застройке именно такой категорией жилья площадки в Партизанском районе - Зеленый Бор. Это Колодищанские полигоны, которые стали чертой города ранее".
На территории были отработаны проекты по устройству сетей, по строительству жилья. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение и поручил внести в кратчайшие сроки соответствующий нормативный документ, чтобы можно было приступить к работам.
"Это очень масштабный проект. Мы планируем, что там будет возможность построить свыше 4 млн кв. м жилья. Эта территория составляет где-то 2,5 тыс. га и позволяет в полном объеме решить задачи, касающиеся строительной отрасли и обеспечения людей жильем", - подчеркнул председатель Мингорисполкома.