В Минске почтили память сотрудников ГАИ, погибших при исполнении долга

1 июля руководство Госавтоинспекции страны вместе с сотрудниками вспоминали коллег, погибших при исполнении служебного долга.

В Минске в храме-памятнике Всех Святых прошла поминальная панихида. На территории храма находится капсула с крупицами земли с трагических мест, так сложилось, что капсулу подняли и дополнили.

А над местом захоронения сотрудники ГАИ вместе с духовенством и родственниками погибших посадили 3 березы как символ вечной скорби.

Протоиерей Федор Повный, настоятель храма-памятника в честь Всех Святых: "В начале марта, на которое приходится День милиции, просыпается жизнь. И нежные почки берез начинают плакать от избытка сока. Люди обычно наносят березам раны, а те благодарно утоляют их жажду чудесным напитком. Потом укрывают в тени от летней жары. Эти троицкие березы отныне оживут в памяти людей именами".

Также в преддверии юбилея ведомства руководство Госавтоинспекции вручило награды близким милиционеров, погибших при исполнении служебного долга.