В Минске подвели итоги III Республиканского форума молодых аналитиков. Молодые люди защитили свои аналитические проекты.

Среди направлений разработок - туризм, медицина будущего, программные и медийные проекты, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

В основе исследований - реальные кейсы предприятий и госучреждений.

Виталий Пунченко, заместитель директора Белорусского института стратегических исследований:

"Я хочу выделить отдельные наработки, связанные с внедрением в практику коммуникации общества и государства. Это всем известная "Е-паслуга". Наши ребята постарались улучшить и дизайн, и навигацию, проанализировать все те недостатки, которые сейчас имеются, и по-новому посмотреть на этот проект".

Форум проходил в столице два дня, 17 ноября, и стал одним из важных событий Белорусской недели предпринимательства.