В Минске подвели итоги конкурса на благоустройство придомовой территории "Ветеранский цветник"

Творческие инициативы и новые проекты по благоустройству придомовых территорий. В Минске подвели итоги ежегодного конкурса "Ветеранский цветник".

Во дворах жилых домов каждого из столичных микрорайонов уже определены лучшие цветники, сделанные руками пожилых людей. Творческое начинание объединило садоводов-любителей старшего поколения. Победителем стал цветник ветеранской организации Первомайского района.

Валентин Красовский, председатель Совета ветеранов Первомайского района Минска:

"Мы смогли охватить 12 улиц города Минска, начиная с улицы 50 лет Победы, улицы Садовой, Городецкой, Гинтовта, Гуртьева и так далее. Каждая улица - это территориальная принадлежность к нашим первичным организациям. Ими было представлено по два цветника для участия в городском конкурсе".

Проект "Ветеранский цветник" проводится по инициативе Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов. В 2026 году конкурс прошел в 13-й раз.