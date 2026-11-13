В Минске подвели итоги литературного конкурса "Наше 17 Сентября"

Итоги литературного конкурса "Наше 17 Сентября" сегодня подвели в Минске в торговом центре "Столица". Сотни участников самых разных возрастных групп. В основу произведений легли даже истории прабабушек, прадедушек и переосмысление известных фактов прошлого. В рамках церемонии награждения молодые строки визуализировали артисты театра Купалы.

Беларусь - это сила. Люди - соль. Беларусь не просто земля. Молодость - это то самое время, когда нужно обязательно успеть все и при этом абсолютно ничего не потерять, еще обязательно сохранять прошлое, создавая будущее. Именно это и сделали участники литературного конкурса "Наше 17 Сентября". Итоги его подвели накануне юбилея и годовщины принятия закона о воссоединении БССР.

Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

"Сегодня мы с гордостью хотим подчеркнуть, что ребята через свое творчество, пропустив через себя историческую, идеологическую базу, ну и, наверное, прежде всего, ту ответственную позицию по сохранению этой истории, представили это в своих строках, в своих личных публикациях через свое персональное погружение в эти непростые события. Самому младшему участнику всего 6 лет, но уже эти юные строчки о единстве белорусского народа заставляют нас быть уверенными в завтрашнем дне".

Участники из разных уголков страны смогли направить свои литературные строки о белорусском единстве в редакционную коллегию Белорусского союза журналистов. Также среди членов жюри был Александр Николаевич Королюкевич, который точно отметил поэтический слог наших участников. Ребята не только школьники, не только гимназисты, не только учащиеся колледжей, но и студенты вузов, а также выпускники и молодые специалисты. Возраст участия - от 6 до 30 лет - говорит о многом. Среди них 14 победителей

Есения Орлова, учащаяся гимназии № 38 г. Минска:

"Нам еще в детском саду рассказывали это, и я все запоминала. Это очень интересно было узнавать. И когда я писала стихотворение, что-то могла взять из какой-то информации и потом добавить себе в мысль".

Нам, подрастающему поколению, всегда было интересно, как юные белорусы идентифицируют для себя белорусское единство. И самое главное, что у них сегодня была уникальная возможность прочитать свои строки в атриуме торгового центра "Столица", где каждый день бывает огромное количество посетителей. Свое литературное слово, пробу пера они представили перед большим количеством зрителей. Их оценили и, конечно, высшее руководство Мингорсовета, Мингорисполкома и Министерства образования.

Марина Ильина, председатель Комитета по образованию Мингорисполкома:

"Отметить какое-то отдельное произведение, наверное, было бы неправильно. Сегодня мы услышали отрывки из лучших, но было одно главное - гордость за наш белорусский народ, гордость за то, что у нас есть не только территориальное единство, но и единство помыслов делать каждый день что-то на благо нашей страны".

Если заглянуть в культурное пространство Беларуси прямо сейчас, то можно сделать смелый вывод, что все под контролем и все в надежных руках, ведь столько интересных музыкальных композиций и литературных произведений сейчас воспевают наши самые главные белорусские ценности. И мы уверены, что эта тенденция будет продолжена.