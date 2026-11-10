В Минске подводят итоги конкурса "Лучший молодой специалист - 2026"

В Минске выбирают "Лучшего молодого специалиста" в 2026 году. Суперфинал проходит сразу на двух сценах "Минск-концерта".

В 2026 году на почетный статус претендуют 78 участников, однако за главный титул борются лишь 11 финалистов - представители ключевых предприятий, а также медицинских и образовательных учреждений Минска.



Экспертное жюри оценивает не только профессиональные компетенции конкурсантов, но и их умение креативно мыслить в нестандартных ситуациях. Главная цель этой инициативы с 10-летней историей - повысить престиж рабочих профессий и укрепить кадровый потенциал белорусской столицы.

Ирина Коляда, финалист конкурса "Лучший молодой специалист - 2026": "В нашем телеграм-канале мы запустили несколько викторин, посвященных Году белорусской женщины. Мы представили города Беларуси в образе женщины. Это большой вызов самой себе в первую очередь, потому что выходить на такую большую сцену с огромным количеством зрителей, перед судьями, еще конкурировать с достойными соперниками, это немножко волнительно".

Председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран напомнил, что Мингорсовет проводит этот конкурс в белорусской столице уже более десяти лет. "Начинали мы с конкурса эссе - тогда был всего один этап. Со временем захотелось развивать конкурс, ведь мы видели запрос со стороны молодых людей. Они активно проявляли себя во время учебы, но не на всех предприятиях работа была выстроена так, чтобы поддерживать эту активность. Поэтому мы расширили формат конкурса", - рассказал он.

Победители конкурса получат весомую поддержку для дальнейшего карьерного роста и реализации авторских социально значимых проектов.