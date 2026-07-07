В Минске подводят итоги республиканского конкурса "Лидеры в строительстве"

Они знают все тонкости строительного дела: от чертежа до готового здания. 7 июля в Минске награждают победителей ежегодного республиканского конкурса "Лидеры в строительстве". В 2026 году - 50 номинаций.

Почти уже четверть века экспертные жюри выбирают своих "лидеров в строительстве" - тех, кто делает краше улицы, кто возводит комфортабельные и удобные дома, кто возводит социально важные объекты (больницы, школы, садики). Но всегда за красивой картинкой стоит большой труд людей, который не всегда виден для глаз окружающих. Поэтому конкурс лидеров строительства призван, чтобы выделить лучших из лучших и показать их всей Беларуси.

Именно номинанты и победители соревнования закрывают 75 % потребностей отечественного рынка в услугах и стройматериалах.

Александр Патутин, председатель оргкомитета республиканского конкурса "Лидеры в строительстве":

"Награждаются победители в 3-4 группах: за лучшие объекты, которые введены в эксплуатацию либо были реконструированы, лучшие строительные продукты, лучшее предприятие по итогам финансово-хозяйственной и производственной деятельности в целом. Среди критериев - инновационность, производственная эффективность, экспортная деятельность, качество продукции, качество услуг, импортозамещение. В 2026 году в конкурсе участвует около 40 предприятий. Доминируют больше всего предприятия из строительной области деятельности, также есть производственные и проектные".

Александр Романюк, гендиректор КУП "Брестжилстрой":

"90 % мы занимаемся строительством жилья. План большой, напряженный, потому что построить 2,5 тыс. квартир в год - это очень ответственно и важно. Но мы, кроме этого, занимаемся еще другим направлением - производим капитальные ремонты, особенно исторических зданий. Важный объект, который мы сегодня введем и сдаем успешно, - это Республиканский патриотический центр Брестской крепости. Мы являемся генеральными подрядчиками".

Говоря в целом о развитии отрасли в стране, она прибавляет. За 2025 год доля вклада в ВВП составила около 6,5 %. Растет жилищное строительство. В 2025-м цифры достигли более 4,5 млн возведенных квадратов, это значит, что больше людей оказались со своим углом и крышей над головой.