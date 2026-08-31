В Минске после капремонта открыли детский сад № 446

31 августа в Минске в микрорайоне Серебрянка после реконструкции открылся детский сад № 446. А во многих школах, гимназиях и дошкольных учреждениях Минска завершен капитальный ремонт, обновлены спортивные площадки, закуплены новые учебники.

Дошкольная премьера

Образовательные премьеры, инициативы и проекты до 1 сентября. Минск готов к началу нового учебного года. В Ленинском районе столицы после капитального ремонта открылся детский сад № 446. В этом сезоне учреждение образования примет около 200 маленьких дошколят.

Ирина Калинка, заведующая детским садом № 446 Минска:

"Это был капитальный ремонт с модернизацией. Новые современные группы, удобные кабинеты, шикарные игровые площадки. Я очень довольна как руководитель. Я думаю, что нашим детям будет комфортно, удобно. Серебрянка стала на один сад лучше, краше и достойнее".

Капитальные ремонты прошли в гимназиях и школах, так в СШ № 81 появились два компьютерных класса и новый лингафонный кабинет. Учреждение образования примет около 700 учеников. Гимназия № 5 в Партизанском районе получила в подарок спортивный комплекс.

1 сентября в Минске пройдут торжественные линейки к началу нового учебного года. Состоятся они в 10:00. Школьная пара начнется для 217 тыс. школьников. Первый раз в первый класс пойдут около 18 тыс. первоклассников.