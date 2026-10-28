Сохранение исторической памяти, защита фундаментальных ценностей и объективная оценка прошлого - приоритеты политики Беларуси. В Минске презентовали книгу "Геноцид белорусского народа. Сожженные деревни".

Архивные материалы из книги о геноциде белорусского народа

Издание продолжает серию публикаций Генеральной прокуратуры о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны. В книгу вошли уникальные архивные материалы, результаты расследования уголовного дела и новые факты.

Особое внимание авторы уделили уничтожению населенных пунктов и судьбам их жителей.

Дмитрий Януш, замначальника Управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генпрокуратуры Беларуси:

"Получаемые в ходе расследования уголовного дела цифры регулярно уточняются. Так, по последним данным, официально подтверждено уничтожение 12 868 населенных пунктов. Это более чем на 3,5 тыс. больше, чем считалось ранее. Эта работа будет нами продолжена. Обо всем этом мы подробно рассказываем на страницах данного издания".

Сергей Кондратьев, заместитель Председателя, председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь: "Первая книга "Геноцид белорусского народа" изначально вышла скромным тиражом - всего в тысячу экземпляров. Однако в 2022 году ее трижды переиздавали - каждый раз тиражом по 1,5 тыс. экземпляров. Такой ажиотаж наглядно говорит о востребованности темы".

Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси, директор издательства "Беларусь": "Наша сегодняшняя задача донести правду и сформировать у молодого поколения определенное мышление, прежде всего для того, чтобы те страшные события, которые имели место 80 лет назад, не повторились".

Особое внимание авторы уделили мультимедийному контенту. С помощью QR-кодов можно ознакомиться с архивными документами и видеосюжетами; кроме того, для книги создана аудиоверсия.