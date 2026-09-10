В Минске презентовали результаты масштабного социсследования о жизни белорусов

Какими достижениями Беларуси вы гордитесь? Что изменилось за последние 10 лет? Белорусы оценили уровень своей жизни с 2016 до 2026 годы: свой достаток, на что больше тратят, была ли возможность освоить новые профессии.

Масштабное республиканское социсследование провел Институт социологии НАН Беларуси. Заказчик - Белорусский институт стратегических исследований.

10 сентября результаты презентовали в Минском международном выставочном центре. А накануне презентации журналисты "Первого информационного" спросили у директора института о важности оценки двух пятилеток и количестве респондентов.

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:

"Сегодня мы представим результаты комплексного исследования, в ходе которого мы изучали различные аспекты социального самочувствия жителей нашей страны. Было опрошено в ходе исследования более 2 тыс. респондентов. Наши респонденты представляют все регионы Республики Беларусь. В исследовании приняли участие мужчины и женщины, люди семейные и несемейные, люди с разным уровнем образования. Выборочная совокупность репрезентирует население всей нашей страны. В исследовании приняли участие жители 99 населенных пунктов, которые поделились с интервьюерами своим мнением о том, насколько они удовлетворены условиями собственной жизни, жизни в своем населенном пункте, каковы их приоритеты в части работы, проведения досуга, каковы их ценностные ориентации. Эта палитра дает нам возможность представить, чем живут современные белорусы и насколько они комфортно чувствуют себя в своей родной стране".

Данные социсследования - это не статистика от Белстата в классической форме, где учитываются точные данные от прибыли до затрат в работе каждого предприятия и всей отрасли, а оценка самих белорусов, их кошелька и возможностей. В исследовании приняли участие 2 тыс. респондентов со всех регионов Беларуси.