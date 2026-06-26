Укрепление международной безопасности, защита исторической правды и борьба с распространением идей фашизма и нацизма в современном мире. В Минске продолжит работу Международный антифашистский конгресс.

Для членов военных делегаций запланирована экскурсия в Музей истории Великой Отечественной войны. Насыщенная программа второго дня, который прошел накануне, включила в себя мероприятия сразу на нескольких площадках. Финалом стало принятие резолюции.

"Мы, участники IV Международного антифашистского конгресса, констатируем, что сегодня человечеству вновь приходится сталкиваться с попыткой реванша самых деструктивных сил в мире" - так начинается резолюция IV Международного антифашистского конгресса. Весь текст занял более 3 страниц. И, безусловно, каждое слово документа говорит о том, что миру пора одуматься и остановить стремительно набирающие обороты идеи фашизма.

Фашизм и его крайне агрессивная форма - нацизм - находят новых последователей в различных странах мира. Очевидно, что на Западе, прежде всего в Евросоюзе, забыли, как тяжело человечеству достался мир и к чему способны привести убежденность в собственном превосходстве и исключительности. Нарушение международного права и беспардонное вмешательство США и блока НАТО во внутренние дела других стран мира, безответственные действия по смене режимов, навязывание народам различных регионов мира извне рецептов развития и ценностей провоцируют рост глобальной напряженности. Все это привело к разрушению международной архитектуры безопасности.