В Минске продолжается ликвидация последствий прорыва трубопровода. На данный момент сварочные работы завершены.

Производится заполнение тепловой сети и ее включение, подача горячей воды будет восстановлена в кратчайшие сроки, отмечают в Минскэнерго.

ЧП произошло 27 сентября. Сильный выброс воды из-за аварии выбил окна на 4 и 5 этажах, поврежден один автомобиль.

Накануне специалисты профильных служб откачали воду из тепловой камеры и произвели демонтаж поврежденного участка. Трубопровод отвезут в лабораторию для исследования и выявления причины аварии. Вопрос материального ущерба для жителей будет урегулирован в штатном порядке. У Минскэнерго есть договор страхования на случаи нештатных ситуаций, в соответствии с которым будет проведена оценка ущерба и компенсированы затраты.