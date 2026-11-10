В Минске проектируют первое подземное кольцо

Улица Орловская, площадь Бангалор и Сурганова - часть второго транспортного кольца Минска, именно здесь появятся первые станции четвертой кольцевой линии метро. Проектирование этого участка - на финальном этапе. Тоннелепроходческий комплекс "Алеся" начнет движение в направлении Веснянки. Позднее к работе приступит и второй механизированный комплекс "Мария". На первом, стартовом участке в 6 км предусмотрено строительство трех станций. Их дизайн уже разработан: стильный и лаконичный.

Георгий Протасов, первый замдиректора - главный инженер ОАО "Минскметропроект":

"Проектирование идет в ускоренном режиме. Мы так быстро еще никогда не проектировали, но перед нами стоит задача, непростая, мы ее выполняем. Первые чертежи уже начали поступать к заказчику, подготовительные мероприятия уже начали реализовываться для этого непростого проекта. Первым делом будем вводить в эксплуатацию три станции, которые пройдут в направлении от пересадочной станции "Парк Дружбы Народов" третьей линии, которая тоже сейчас строится".

Пока минские метростроители сосредоточены на завершении участка строительства зеленой ветки, это три станции: "Переспа", "Комаровская" и "Парк Дружбы народов". А четвертая линия, согласно плану, сформирует новое кольцевое направление в столичной транспортной системе.